Врач Бедрединова: сильный стресс и ночное апноэ повышают риски отслоения сетчатки

Центральная серозная хориоретинопатия — заболевание, сопровождающееся отслоением сетчатки в зоне макулы. Среди последствий — снижение остроты зрения. Об этом рассказала офтальмолог Альфия Бедрединова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, на начальных этапах недуга перед глазами появляется затуманенность. Кроме того, искажаются изображение и цветопередача, добавил сайт KP.RU.

Врач пояснила, что причиной проблемы считается сосудистый стресс. В группе риска находятся пациенты с синдромом апноэ сна и высоким уровнем тревожности. Негативное влияние оказывает и эмоциональный стресс.