Врач Бедрединова: сильный стресс и ночное апноэ повышают риски отслоения сетчатки

Центральная серозная хориоретинопатия — заболевание, сопровождающееся отслоением сетчатки в зоне макулы. Среди последствий — снижение остроты зрения. Об этом рассказала офтальмолог Альфия Бедрединова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, на начальных этапах недуга перед глазами появляется затуманенность. Кроме того, искажаются изображение и цветопередача, добавил сайт KP.RU.

Врач пояснила, что причиной проблемы считается сосудистый стресс. В группе риска находятся пациенты с синдромом апноэ сна и высоким уровнем тревожности. Негативное влияние оказывает и эмоциональный стресс.

Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте