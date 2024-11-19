Врач Базаров: пить воду из кулера можно только при полной уверенности в соблюдении санитарных норм

О том, безопасно ли использовать кулер с водой в общественных местах, рассказал инфекционист и гастроэнтеролог Савелий Базаров в беседе с Ura.ru .

По его словам, стоит пить воду только при полной уверенности в строгом соблюдении санитарных норм по отношению к кулеру. Его должны регулярно чистить, дезинфицировать. У самой воды обязательно наличие сертификата и свидетельства о проверках, пояснил медик.

Специалист посоветовал давать детям с собой воду в индивидуальных бутылках. Таким образом можно контролировать количество выпитой жидкости и снизить риск заражения.