Врач Базаров: пить воду из кулера можно только при полной уверенности в соблюдении санитарных норм

О том, безопасно ли использовать кулер с водой в общественных местах, рассказал инфекционист и гастроэнтеролог Савелий Базаров в беседе с Ura.ru.
По его словам, стоит пить воду только при полной уверенности в строгом соблюдении санитарных норм по отношению к кулеру. Его должны регулярно чистить, дезинфицировать. У самой воды обязательно наличие сертификата и свидетельства о проверках, пояснил медик.
Специалист посоветовал давать детям с собой воду в индивидуальных бутылках. Таким образом можно контролировать количество выпитой жидкости и снизить риск заражения.
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