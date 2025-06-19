Врач Бавыкина указала на опасность приема витаминов группы В при онкологии

Избыток витаминов может нанести серьезный вред здоровью. Особый риск представляет бесконтрольный прием препаратов с витаминами группы В. Об этом заявила врач-эндокринолог Лариса Бавыкина в интервью KP.RU .

Медик отметила: «Такие витамины задействованы в процессах, связанных с делением клеток у нас в организме. Это значит, что при бесконтрольном приеме повышается риск онкозаболеваний».

Специалисты также предупреждают о возможных рисках при употреблении витамина D в больших количествах. Если его уровень в организме слишком высок, это может нарушить обмен кальция, что приведет к его отложениям в сосудах и, как следствие, к инфарктам или инсультам. Кроме того, у курильщиков, принимавших витамин A, по данным исследований, чаще развивался рак легкого.

Врачи напоминают, что самолечение может быть опасно. Перед началом приема любых витаминов необходимо проконсультироваться со специалистом и сдать анализы, чтобы убедиться в нехватке определенных веществ в организме.