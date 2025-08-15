Врач Бавыкина предупредила любителей силовых тренировок о риске «перекаченного» сердца

Силовые тренировки полезны, но важно не забывать о здоровье сердца. Многие спортсмены и любители фитнеса рискуют столкнуться с явлением «перекаченного» сердца. Об этом рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина в беседе с сайтом KP.RU.