Врач Бавыкина предупредила любителей силовых тренировок о риске «перекаченного» сердца

Силовые тренировки полезны, но важно не забывать о здоровье сердца. Многие спортсмены и любители фитнеса рискуют столкнуться с явлением «перекаченного» сердца. Об этом рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина в беседе с сайтом KP.RU.
По словам эксперта, чрезмерная нагрузка может негативно сказаться на миокарде. Если сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца перестают закрываться до конца.
Бавыкина рекомендовала любителям силового фитнеса ежегодно делать УЗИ сердца, чтобы отслеживать толщину миокарда и вовремя замечать опасные изменения.
