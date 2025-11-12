Врач Бауэр отметил, что рассеянный склероз развивается из-за сочетания генетических и внешних факторов

Рассеянный склероз — одно из самых распространенных аутоиммунных заболеваний, поражающих головной и спинной мозг. По оценкам экспертов, с ним живут около 2,9 миллиона человек по всему миру, сообщило издание Medical Xpress .

При РС иммунные клетки организма атакуют собственные ткани, повреждая миелин — оболочку нервных клеток, которая отвечает за передачу электрических сигналов. Это приводит к нарушению координации, потере чувствительности и другим неврологическим симптомам, написали «Известия».

По словам доктора, доцента кафедры неврологии Йельской школы медицины Аарона Бауэра, у большинства пациентов наблюдается рецидивирующе-ремиттирующая форма заболевания — чередование обострений и периодов ремиссии. Реже встречаются первично-прогрессирующий и вторично-прогрессирующий типы, при которых состояние постепенно ухудшается без выраженных «вспышек».

Среди первых симптомов врачи выделяют боли, помутнение зрения, головокружение, слабость в конечностях, онемение, нарушение речи и равновесия. Диагностика включает анализ крови, МРТ головного и спинного мозга с контрастом, а также люмбальную пункцию.

Причины РС до конца не установлены. По словам Бауэра, болезнь развивается из-за сочетания генетических и внешних факторов, таких как низкий уровень витамина D, дефицит ультрафиолета, избыточный вес в детстве и курение.