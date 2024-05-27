Врач Батухтина: удаление здоровых молочных желез могут провести при генетической предрасположенности к раку

Кандидат медицинских наук и онколог Елена Батухтина рассказала, в каких случаях возможно удаление здоровой груди. Данную процедуру проводят только по решению консилиума, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, в списке клинических рекомендаций значатся злокачественные образования в другой молочной железе. Еще одно показание — генетическая предрасположенность к развитию рака.

Однако специалист напомнила, что соответствующая операция не исключает вероятность появления новообразований в других органах.

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