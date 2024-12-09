Врач Батракова посоветовала курящим регулярно проходить диспансеризацию

Врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова посоветовала курящим проходить диспансеризацию на регулярной основе. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

По словам медика, такая вредная привычка может спровоцировать развитие многих опасных недугов. Среди них — сахарный диабет, рак, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания.

«Диспансеризация как раз относится к скрининговым обследованиям на выявление данных заболеваний. Она проводится в два этапа», — пояснила эксперт.

Медицинское обследование, добавила Батракова, предполагает заполнение анкеты. Результаты опроса помогают оценить жалобы пациенты, риски появления болезней и наследственные факторы.