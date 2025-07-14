Врач Батракова посоветовала йогу и медитации для поддержания здоровья головного мозга

Врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова поделилась советами по поддержанию здоровья головного мозга — важнейшего органа, который управляет всем организмом. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

Медик посоветовала сформировать полезные привычки. Среди них — сбалансированное питание, достаточный сон, регулярные физические нагрузки и умственная активность. Также важно избегать стрессов, поддерживать социальные связи и заботиться о зрении.

Батракова обратила внимание на эффективность йоги и медитаций. Она также рекомендовала организовать позитивное общение с другими людьми для стимуляции нейрохимических веществ.