Врач Батаев: жирная рыба и какао в рационе помогают при борьбе с бляшками в сосудах

Терапевт и нутрициолог Евгений Батаев рассказал о лечебной диете, которая помогает бороться с бляшками в сосудах. Данные образования повышают риск развития инфаркта и инсульта, напомнил медик в беседе с «Газетой.ru».
Он посоветовал включить в рацион жирную рыбу, например лосось и скумбрию. Омега-3 обладает противовоспалительными свойствами и улучшает функцию внутренней выстилки сосудов.
Медик также рекомендовал употреблять продукты с антиоксидантами. Источниками являются ягоды, шпинат, цитрусовые, морковь, зеленый чай и какао.