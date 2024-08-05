Врач Батаев: жирная рыба и какао в рационе помогают при борьбе с бляшками в сосудах

Терапевт и нутрициолог Евгений Батаев рассказал о лечебной диете, которая помогает бороться с бляшками в сосудах. Данные образования повышают риск развития инфаркта и инсульта, напомнил медик в беседе с «Газетой.ru».

Он посоветовал включить в рацион жирную рыбу, например лосось и скумбрию. Омега-3 обладает противовоспалительными свойствами и улучшает функцию внутренней выстилки сосудов.

Медик также рекомендовал употреблять продукты с антиоксидантами. Источниками являются ягоды, шпинат, цитрусовые, морковь, зеленый чай и какао.

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