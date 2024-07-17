Врач Басилая: солнечная крапивница возникает на фоне приема лекарств

Солнечная крапивница, или инсоляционная, возникает на фоне приема лекарственных препаратов. Чаще всего это тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды, сообщил аллерголог-иммунолог Арсен Басилая в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, подобная крапивница обычно прекращается после того, как заканчивается прием лекарств. Также она может быть отражением других болезней, чаще аутоиммунных.

При возникновении волдырей на коже после пребывания на солнце необходимо обратиться к врачу. Он скажет, какие необходимо сдать анализы в первую очередь, отметил Басилая.