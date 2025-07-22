Врач Басанов рассказал, что на ранних стадиях рак прямой кишки поддается лечению в 89% случаев

Врач-онколог и кандидат медицинских наук Руслан Басанов сообщил РИАМО , что на ранних стадиях рак прямой кишки успешно лечится, а выживаемость пациентов достигает 89%.

Как пояснил специалист, прогноз напрямую зависит от стадии развития опухоли.

«На первой стадии выживаемость может достигать 89%, на второй — 75%, на третьей — 50%, на четвертой — всего 12%», — предупредил медик.

По его словам, для диагностики рака прямой кишки проводятся ректоскопия, УЗИ, КТ, биопсия и анализы на онкомаркеры. Басанов подчеркнул важность профилактики заболевания. Она включает в себя здоровое питание, физическую активность, контроль веса и регулярные обследования после 50 лет.