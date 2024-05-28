Врач Басанов: рак губы чаще встречается у мужчин старше 65 лет

Основными пациентами с раком губы являются мужчины в возрасте 65–75 лет. Женщины заболевают им в три раза реже, сообщил врач-онколог Руслан Басанов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, опухоль возникает чаще всего на нижней губе. Увеличивают риск заболеть раком губы курение, герпес, болезни желудочно-кишечного тракта, воздействие ультрафиолета, псориаз и сахарный диабет, сообщил сайт kp.ru.

Болезнь чаще развивается у пожилых мужчин, поскольку у них кожный покров губ истончается, отметил Басанов.

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