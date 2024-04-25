Врач Басанов назвал несбиваемую температуру признаком лимфомы | 360°

25 апреля 2024, 13:26
Врач Басанов назвал несбиваемую температуру признаком лимфомы
Необъяснимое похудение и несбиваемая температура станут неочевидными симптомами лимфомы. Об этом рассказал врач-онколог Руслан Басанов в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, главным признаком заболевания будут увеличенные и воспаленные лимфоузлы. При прогрессировании болезни могут появиться головные боли, проблемы со зрением и дыхательной системой, сообщил сайт kp.ru.
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При этом по перечисленным признакам поставить диагноз невозможно. Вынести окончательный вердикт сможет только врач после комплексного обследования, отметил Басанов.
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