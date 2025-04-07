Врач Барышев: проблемы с височно-нижнечелюстным суставом могут привести к серьезным последствиям для здоровья

Этот сустав участвует не только в жевательном процессе, но и влияет на речь, мимические движения и иммунную функцию. Проблемы с ВНЧС могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Барышев подчеркнул, что нижняя челюсть соединена с черепом подвижным суставом, и ее движение обеспечивается четырьмя мышцами. Эти мышцы работают взаимосвязано, обеспечивая необходимую подвижность челюсти и предотвращая потерю функций речи и мимики. При нарушениях в работе ВНЧС возникают разнообразные проблемы, включая лицевые и головные боли, вызванные постоянными нагрузками на жевательные и мимические мышцы.

Медик также указал на распространенную привычку людей жевать преимущественно одной стороной челюсти, что может вызвать дисбаланс в работе сустава. Это неравномерное распределение нагрузки нередко приводит к хроническому воспалительному процессу, сопровождающемуся болевыми ощущениями и ограничением подвижности.