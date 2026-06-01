Врач Барышев поделился правилами использования контактных линз во время поездок за город

Врач-офтальмолог и младший научный сотрудник ФГБНУ им. Краснова Константин Барышев в интервью «Газете.Ru» поделился правилами использования контактных линз во время поездок за город.

По словам специалиста, чистота — главный приоритет. Все, что контактирует с глазом, должно быть стерильным, чтобы избежать воспаления. Оптимальным выбором являются однодневные линзы, не требующие очистки. Жесткие линзы необходимо очищать с помощью специальных дезинфицирующих и очистительных растворов, а также хранить в специальном контейнере, написали «Известия».

Растворы для мягких контактных линз многофункциональны: они содержат компоненты для дезинфекции и очистки от различных отложений, поддерживают уровень кислотности и обеспечивают увлажнение. Константин Барышев отметил, что воспроизвести состав таких растворов в природных условиях практически невозможно.