Врач Барышев объяснил, что онемение рук может говорить о проблемах с поясницей

Многие люди сталкивались с таким явлением: после пробуждения, долгого сидения в неудобной позе или физических упражнений может возникнуть онемение в одной или обеих руках. Врач-невролог Артем Барышев рассказал «Газете.Ru» , о каких проблемах в организме это может сигнализировать.

По словам эксперта, шейно-грудной переход — это самая подвижная зона позвоночника, на которую приходятся все механические нагрузки при адаптации организма к различным условиям.

«Если боль и онемение возникают с одной стороны, вероятно, перегружены плечо и лопатка или зажат нервный корешок в шее. Когда немеют обе руки, возможно, проблема в пояснице, и верхняя часть позвоночника "натягивается" вниз для снижения нагрузки», — цитирует доктора сайт «Известия».

Барышев подчеркнул, что для каждого случая требуется индивидуальный подход к диагностике и лечению. Если симптомы возникли внезапно и не исчезают после приема противовоспалительных препаратов, это может указывать на более серьезные повреждения, которые важно выявить вовремя.