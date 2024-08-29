Врач Бартули: риск заражения паразитами возникает при употреблении любой рыбы, которая не прошла термическую обработку

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что риск заражения паразитами возникает при употреблении любой рыбы, которая не прошла хорошую термическую обработку.

Например, в морской рыбе есть печеночный сосальщик Clonorchis sinensis, а в речной — opisthorchis felineus. Эти два паразита вызывают клонорхоз и описторхоз.

«Заражение происходит из-за того, что речную и морскую рыбу могут разделывать на одних и тех же досках, одними и теми же ножами», — пояснил медик.

Чтобы защитить себя от описторхоза и клонорхоза, важно правильно обрабатывать рыбу. Бартули подчеркнул, что описторхоз не передается от человека к человеку.

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