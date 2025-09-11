Врач Бартули предупредил о способности паразитарных заболеваний маскироваться

Как пояснил специалист, пациенты могут обратиться к дерматологу с жалобами на кожные высыпания, атопический дерматит или экзему и при этом не увидеть результаты от лечения мазью.

«Однако стоит лишь устранить паразитоз, как например описторхоз, лямблиоз или аскаридоз, — и кожные проблемы исчезнут», — заявил медик.

По его словам, самостоятельно выявить паразитарную инфекцию невозможно. Подтвердить ее наличие может только лабораторная диагностика, добавил «Ридус».