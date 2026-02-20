Врач Барсегян предупредил, что вторичный кариес под пломбами может привести к серьезным осложнениям

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и главный врач клиники Estetus Севак Барсегян предупредил о рисках, связанных со старыми пломбами. Он рассказал «Известиям» , что вторичный кариес под пломбами часто остается незамеченным и может привести к серьезным осложнениям.

Одной из причин возникновения зазоров между пломбой и зубом является усадка композитных материалов при застывании.

«Современные композиты при застывании слегка уменьшаются в объеме. Если врач не компенсировал этот процесс технологически, пломба может немного отойти от стенок зуба», — объяснил Барсегян.

Также со временем происходит естественный износ пломбы, ее края стираются, становятся неровными, и герметичность нарушается. К дополнительным факторам специалист относит ошибки при установке, такие как попадание слюны или неполное удаление пораженных тканей.

На ранних стадиях патологию можно заподозрить по потемнению эмали или самого пломбировочного материала. Со временем зуб начинает реагировать на температурные раздражители и сладкое, а также может появиться неприятный запах изо рта.

Для своевременного обнаружения скрытого кариеса стоматологи рекомендуют проходить осмотры каждые полгода и делать рентгеновские снимки. На снимке сразу заметно затемнение под материалом, которое невозможно увидеть при обычном визуальном осмотре.