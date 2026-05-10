Врач Баррутиа посоветовала наносить шампунь только на прикорневую зону и кожу головы

Дерматолог Лейре Баррутиа поделилась рекомендациями по правильному уходу за волосами. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на El Confidencial.

По словам врача, первая ошибка заключается в неправильном использовании шампуня. Многие наносят средство по всей длине волос, вместо того чтобы сосредоточить его на прикорневой зоне и коже головы. Такой подход может привести к излишней сухости и повышенной пушистости волос.

Вторая распространенная ошибка — использование слишком горячей воды. По словам медика, горячая вода способна повредить структуру волос, делая их более ломкими.