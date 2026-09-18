Врач Барило отметила, что грипп протекает значительно агрессивнее обычной простуды

В эфире телеканала «Крым 24» главный внештатный специалист Минздрава Крыма Ольга Барило подчеркнула, что грипп протекает значительно агрессивнее обычной простуды. По ее словам, для этого заболевания характерно молниеносное начало с резким скачком температуры, сильными головными болями, выраженной сухостью в носоглотке и ломотой в теле.

Эксперт уточнила, что ранняя диагностика возможна при помощи специальных тестов. Она настоятельно рекомендовала не откладывать обращение к врачам, уделяя особое внимание детям и беременным женщинам.

Барило обратила внимание на то, что состояние ребенка может ухудшаться стремительно. Специалист предупредила: если кажется, что маленький пациент просто спит, он на самом деле может быстро терять силы. В такой ситуации необходимо незамедлительно вызывать педиатра или бригаду скорой помощи.