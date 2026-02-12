Врач Баранов посоветовал людям на удаленке совершать утреннюю пробежку продолжительностью не менее 30 минут

Многие люди, работающие из дома, сталкиваются с проблемой набора лишнего веса и ухудшения здоровья. Врач, член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов рассказал, как избежать негативных последствий гиподинамии. Об этом написала «Свободная пресса» .

Для поддержания здоровья необходимо вести активный образ жизни и правильно питаться. Движение — это жизнь, и человек должен тратить определенное количество калорий в течение дня.

«Ваша норма — не меньше 10 тысяч шагов в день», — отметил врач. Также важно сжигать 600 калорий за счет движения и поддерживать пульс в диапазоне от 60 до 65 ударов в минуту.

Оптимально совершать утреннюю пробежку продолжительностью не менее 30 минут. По возможности стоит отказаться от транспорта и ходить пешком. Утренняя гимнастика не заменяет пробежку, но их можно совместить.

Анатолий Баранов рекомендует делать разминку через каждый час работы. Объем нагрузки должен быть индивидуальным, учитывая разную базовую подготовку. Также полезно заниматься фитнесом, особенно с бассейном, три раза в неделю.

Для идеального образа жизни врач советует вечернюю получасовую прогулку. Это поможет избежать гиподинамии и улучшить качество сна.