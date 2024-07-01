Врач Банный развеял миф об эффективности «Кока-колы» при ротавирусной инфекции

В путешествиях возрастает риск подхватить ротавирусную инфекцию, источником которой являются отельные бассейны и аквапарки. Помогает ли в борьбе с недугом «Кока-кола», рассказал врач Денис Банный в беседе с Life .

Многие действительно верят в эффективность данного напитка, однако на самом деле пользы от него нет, отметил эксперт.

«Газировка — довольно агрессивный продукт, она содержит ортофосфорную кислоту и большое количество углеводов и способствует обезвоживанию организма», — пояснил специалист.

По его словам, употребление «Кока-колы» вызывает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. А его работа и без того ухудшается под воздействием вируса.