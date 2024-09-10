Врач Банный: аппликатор Кузнецова помогает расслабить мышцы и снять спазм

Врач Денис Банный рассказал о пользе популярного спортивно-оздоровительного приспособления родом из Советского Союза. Речь идет об аппликаторе Кузнецова, сообщил Life.
Данный прибор представляет собой коврик с закрепленными игольчатыми модулями. В СССР с его помощью пытались лечить многие недуги.
Медик отметил, что аппликатор действительно способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц. Кроме того, он неплохо снимает спазм. Однако при серьезных заболеваниях чуда ждать не стоит, подчеркнул эксперт.
Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
Спортсмен из Лобни прошел в финал Динамовской лиги по дзюдо в Волгограде
Шойгу рассказал об отказе Украины от прекращения ударов по объектам энергетики
Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года
«Проснулся от взрыва». Местный житель — о том, как в Новой Москве сбили БПЛА
Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября в Москве и области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте