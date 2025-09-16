Врач Бамматов отметил, что длительная охриплость может быть связана с раком желудка

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов заявил NEWS.ru , что длительная охриплость или кашель могут быть связаны с раком желудка, если опухоль сдавливает возвратный нерв или появились метастазы.

Он отметил, что среди симптомов могут быть субфебрильная температура и измененное восприятие вкусов. Врач подчеркнул: «Если у вас длительная субфебрильная температура (37–37,5 градуса без видимой причины), повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов, обратитесь к врачу. Возможно, речь идет именно о раке желудка».

Первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываться на гастрит или усталость, добавил онколог. Это снижение или потеря аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошнота. На более поздних стадиях возможно появление боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный стул.