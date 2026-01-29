Врач Баллирано посоветовала зимой использовать скрабы для кожи головы один–два раза в неделю

Главный врач и генеральный директор частной клиники эстетики и косметологии Татьяна Баллирано в интервью «Вечерней Москве» поделилась советами по уходу за волосами в зимний период.

Эксперт рекомендовала чаще мыть голову и использовать скрабы для кожи головы один–два раза в неделю. При минусовых температурах необходимо носить шапку, чтобы избежать нарушения питания волос и негативного воздействия холодного ветра.

Чтобы волосы не электризовались, стоит выбирать головные уборы из натуральных тканей, например, шерстяные. Они хорошо проводят воздух и не создают парникового эффекта. Для предотвращения ломкости волос зимой следует чаще использовать маски и дополнительный уход, а также ограничить использование горячих инструментов для укладки.

В салонах предлагают процедуры для удержания влаги внутри волоса. Пренебрежение уходом за кожей головы может привести к ее повреждению, зуду, шелушению, истончению и выпадению волос, добавила Баллирано.