Врач Балюк: здоровый образ жизни родителей — фундамент для иммунитета ребенка

Неонатолог Марина Балюк рассказала, как вырастить ребенка здоровым. Слова эксперта опубликовал минздрав Челябинской области, сообщило Ura.ru.

Врач назвала здоровый образ жизни родителей фундаментом для формирования крепкого иммунитета малыша. Кроме того, на защитные функции организма влияют доношенная беременность и грудное вскармливание, отметила врач.

Она также напомнила о необходимости качественного сна. Отдых детей до одного года должен длиться не менее 12-15 часов. Не стоит забывать про физическую активность и прогулки на свежем воздухе, посоветовала Балюк.

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