Врач Баласанян предупредила об опасных веществах в очках с маркетплейсов

Все больше людей заказывают очки на маркетплейсах, однако такой подход несет серьезные риски для здоровья. Подробнее рассказала офтальмолог и офтальмохирург Виктория Баласанян в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, солнцезащитные приборы с линзами без УФ-защиты могут представлять опасность.

«Такие очки лишь затемняют то, что мы видим, но не защищают глаза от ультрафиолетового излучения. В результате зрачки наших глаз расширяются, пропуская еще больше вредного излучения на сетчатку, что повышает риск ожога роговицы, катаракты», — пояснила медик.

Она также отметила, что в оправах очков, заказанных в Сети, порой встречаются опасные вещества, такие как фталаты, мышьяк, кадмий и бисфенол-А, которые могут вызывать эндокринные нарушения и поражать органы. Баласанян рекомендовала выбирать очки только в специализированных оптических магазинах и глазных клиниках.