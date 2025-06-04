Врач Баласанян назвала осень оптимальным временем для лазерной коррекции зрения

Специалист в области офтальмологии Виктория Баласанян поделилась с радио Sputnik рекомендациями относительно наиболее подходящего периода для проведения процедуры лазерной коррекции зрения.

По мнению врача, осень является идеальным временем для таких вмешательств, несмотря на переменчивые погодные условия.

«Лазерная коррекция зрения — это процедура, которая позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы», — объяснила эксперт.

Методика выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Кроме того, важно внимательно отнестись к выбору сезона для операции. По словам врача, зимой сухой воздух снижает риск раздражения, но холод и ветер могут спровоцировать дискомфорт в глазах.

Не менее важным фактором является подготовка к операции. Пациентам необходимо отказаться от контактных линз: мягкие линзы следует снять за две недели, а жесткие — за один-два месяца до операции. За два-три дня до процедуры рекомендуется исключить косметику, чтобы избежать раздражения, а накануне — важно выспаться и не употреблять алкоголь, подчеркнула офтальмохирург.