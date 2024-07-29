Врач Баланова: ботокс поможет справиться с повышенной потливостью

Инъекции ботулотоксина помогут справиться с чрезмерным потоотделением. Механизм действия препарата в организме довольно хорошо изучен, рассказала косметолог-дерматовенеролог Оксана Баланова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, ботокс блокируют передачу импульса на мышечные волокна, которые отвечают за сокращение железы и выброс секрета наружу. Эффект от процедуры сохраняется на срок от трех до девяти месяцев, это зависит от индивидуальных особенностей человека.

Баланова напомнила, что подобрать препарат и дозировку может только врач, поставивший диагноз гипергидроз.

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