Врач Балакирева связала повышение цен на стоматологические услуги с рядом фактором

Цены на стоматологические услуги стремительно растут, предупреждают специалисты. Уже в 2026 году стоимость визита к зубному врачу может возрасти на 50–100% — и это далеко не предел, заявила в интервью Life.ru врач-стоматолог Мария Балакирева.

Повышение цен обусловлено целым комплексом факторов. Во-первых, наблюдается значительный рост затрат на покупку необходимых материалов, большинство из которых ввозится из-за границы. Стоимость аренды коммерческих площадей и коммунальные платежи также увеличиваются. Важную роль играет дорожающая логистика и увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.

Балакирева отмечает, что отечественное производство специализированных стоматологических материалов сильно ограничено. Качество некоторых отечественных аналогов уступает зарубежным товарам, поэтому клиники вынуждены приобретать продукцию зарубежных производителей.

Рост цен коснется большинства процедур, и пациенты ощутят это немедленно. Несмотря на значительное удорожание услуг, доходы самих врачей останутся неизменными, констатирует эксперт.