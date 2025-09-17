Врач Байтурова назвала квашеную капусту с морковью самой полезной заготовкой

В наше время домашние заготовки переживают ренессанс, привлекая внимание как пенсионеров, так и молодежи. Люди активно ищут рецепты соленых огурцов в интернете и скупают трехлитровые банки в магазинах. В беседе с сайтом KP.RU рекомендациями поделилась эндокринолог и диетолог Евгения Байтурова.

Самыми полезными заготовками врач назвала квашеную капусту с добавлением моркови. Такое блюдо содержит минимальное количество калорий. Оно богато ферментами, а также витаминами С, К1 и В6, железом и натрием.

«Консервы же с уксусом, большим количеством сахара или соли многим людям по состоянию здоровья могут быть противопоказаны», — предупредила специалист.

Байтурова посоветовала во всем соблюдать меру. Для поддержания здоровья наиболее оптимальны альтернативные методы сохранения урожая, такие как замораживание или высушивание овощей и фруктов.