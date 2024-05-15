Врач Баяндина призвала не исключать углеводы из рациона из-за риска мышечного истощения | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 13:00 Врач Баяндина призвала не исключать углеводы из рациона из-за риска мышечного истощения

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Правило тарелки — модель питания, которая помогает продлить годы здоровья и молодости. Как грамотно составить рацион, рассказала терапевт и диетолог Марина Баяндина в интервью каналу «Путь долгожителя».

По ее словам, 50% объема тарелки необходимо отвести под разнообразные овощи, являющиеся источниками витаминов, минералов и клетчатки. Еще 25% — под жиры и белки, добавил сайт kp.ru.

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Оставшуюся часть важно заполнить углеводами. Врач призвала не отказываться от соответствующих продуктов, какой бы ни была мода в похудении. Такие меры могут привести к мышечному истощению и болезням крови.