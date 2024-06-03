Врач Багатова: сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления

В случае отравления снять неприятные симптомы помогут обильное питье, сладкий чай и нежирный бульон. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, при отсутствии медикаментозной терапии стоит отказаться от приема пищи в первые часы. Затем можно понемногу вводить в рацион бульон и сладкий чай, в течение пары дней недуг должен пройти, сообщил «Петербургский дневник».

Кроме того, для восстановления водно-солевого баланса при отравлении врач порекомендовала принимать регидрон.