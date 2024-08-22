Врач Бабинина посоветовала отказаться от энергетиков в дни сдачи экзаменов

Правильное питание поможет не потерять контроль над собой во время сдачи экзаменов. Об этом рассказала психотерапевт Анна Бабинина в беседе с RuNews24.ru .

Врач посоветовала отказаться от стимуляторов. В ответственные дни лучше исключить из рациона энергетики, употребление которых включает фазу не только возбуждения, но и торможения. В результате ребенок может впасть в сонное состояние и завалить тест, пояснила медик.

По ее словам, при подготовке отличным перекусом станут грецкие орехи, миндаль, грейпфрутовый сок, добавил Life.