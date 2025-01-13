Врач Бабаева призвала использовать увлажняющие капли зимой

Обильное слезотечение при простуде или после длительного нахождения на холоде может быть нормальным физиологическим ответом. Однако в некоторых случаях оно может сигнализировать о закупорке слезного канала. Офтальмолог Аида Бабаева объяснила Life , как справиться с этим симптомом и когда стоит обратиться за медицинской консультацией.

Слезотечение может проявляться при аллергиях, конъюнктивитах различной природы, воспалительных процессах, обострениях хронических заболеваний, при снижении температуры тела, хроническом рините, постназальном синдроме, а также инфекционных заболеваниях. Лечение в каждой из этих ситуаций будет отличаться, подчеркнула врач.

Если слезотечение вызвано воздействием холода и ветра, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но если наблюдаются сопутствующие симптомы, такие как светобоязнь или ощущение дискомфорта в глазах, необходимо обратиться к специалисту.

Если избыточное выделение жидкости обусловлено простудой, это указывает на воспалительный процесс, который блокирует слезные протоки. В таком случае врачи рекомендуют очищать слизевые пути. Перед выходом на улицу зимой полезно использовать увлажняющие капли, чтобы предотвратить излишнее раздражение слизистой оболочки.