Врач Азнаурян связал низкую успеваемость ребенка с плохим зрением

С началом учебного года увеличивается нагрузка на зрение детей из-за школьных занятий и активного использования гаджетов. Офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян поделился с MK.Ru советами, как вовремя распознать соответствующие проблемы.

По его словам, современные образовательные процессы требуют постоянной фокусировки на близких предметах, что приводит к перенапряжению глазных мышц.

«Родителям важно внимательно следить за симптомами и при первых признаках проблем со зрением сразу же обратиться в специализированную детскую глазную клинику», — отметил медик.

Специалист указал на такие симптомы, как ухудшение успеваемости, трудности с концентрацией, быстрая утомляемость при чтении, прищуривание и наклоны головы при чтении или письме, покраснение глаз и ощущение «песка».