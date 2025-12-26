Врач Азнаурян напомнил о негативном влиянии сухого воздуха и холода на состояние глаз

В зимнее время наблюдается увеличение числа жалоб на неприятные ощущения в глазах: в помещениях беспокоит чувство сухости, а на открытом воздухе усиливается слезоточивость. Об этом рассказал офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью радиостанции Sputnik .

Как пояснил эксперт, сухой воздух в отапливаемых комнатах способствует быстрому испарению защитной слезной пленки, а внешние факторы — холодный ветер и низкая температура воздуха — усиливают раздражение слизистой оболочки глаза, вызывая рефлекторные реакции слезоотделения.

«Внешне безобидные симптомы могут быть как индивидуальной реакцией, так и признаком развивающегося синдрома сухого глаза или другого заболевания», — предупредил медик.

Особенно осторожными следует быть родителям маленьких детей, чьи зрительные органы более восприимчивы к внешним факторам. Регулярные профилактические обследования в специализированной клинике необходимы для раннего выявления проблем.