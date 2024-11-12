Врач Азнатулина предупредила о смертельной опасности Candida auris при ослабленном иммунитете

Кандида золотистая, или Candida auris — вид дрожжеподобного возбудителя молочницы. Зачастую он активизируется после приема антибиотиков или гормональных средств. Об этом рассказала инфекционист Айгуль Азнатулина в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По ее словам, грибковая инфекция есть в организме практически всех людей. У здорового человека она не может вызвать заболевание, а вот при проблемах с защитными функциями организма есть вероятность смертельного исхода.

«У людей с серьезным снижением иммунитета может поражать все органы и ткани», — заявила врач.

Азнатулина указала на устойчивость кандиды золотистой к противогрибковым препаратам. Распространению подобных инфекций способствует терапия с использованием новых иммунодепрессивных средств, добавила медик.