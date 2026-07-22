Врач Азизова сообщила, что мороженое может облегчить боль в горле

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алина Азизова рассказала, что мороженое при боли в горле может временно уменьшить неприятные ощущения, но не лечит причину болезни, передает RT .

Однозначного вреда от мороженого при боли в горле нет. Азизова пояснила, что холод может временно уменьшить боль и дискомфорт при глотании, потому что охлаждение слизистой снижает чувствительность нервных окончаний.

Терапевт подчеркнула, что это только симптоматическое облегчение, а не лечение. По ее словам, мороженое не действует на вирусы и бактерии, которые могут вызывать ангину, и доказательств того, что оно ухудшает течение инфекции, тоже нет.

Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно, сказала врач. Она посоветовала выбирать мягкий продукт без твердых добавок, чтобы не раздражать воспаленное горло.

Если холодное, наоборот, усиливает боль или дискомфорт, лучше есть пищу комфортной температуры. При высокой температуре, сильной боли при глотании, налете на миндалинах или затруднении глотания Азизова рекомендовала обратиться к врачу.