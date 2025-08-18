Врач Азимов рассказал, что для обследования щитовидной железы достаточно сдавать ТТГ и T4

У многих людей есть незначительные изменения в работе щитовидной железы, даже при отсутствии явных симптомов. Об этом KP.RU сообщил врач-хирург, заведующий отделением хирургии НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Рустам Азимов.

Для контроля функции щитовидной железы достаточно периодически сдавать анализы на тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (T4), пояснил эксперт.

При отсутствии жалоб дополнительные обследования не требуются. Профилактическая сдача анализов не предусмотрена международными рекомендациями, за исключением случаев, когда у родственников был рак щитовидной железы.

Азимов отметил, что щитовидная железа регулирует тепло и обмен веществ в зависимости от внешних условий. Гормоны щитовидки ускоряют метаболизм и повышают температуру тела.