Врач Авдиенко посоветовала поддерживать в квартире влажность на уровне 40–50%

С началом отопительного сезона воздух в квартирах пересыхает, вызывая першение в горле, кашель и раздражение глаз, которые легко спутать с ОРВИ. Об этом «Известиям» сообщила оториноларинголог Скандинавского центра здоровья Елена Авдиенко.

По ее словам, сухой воздух истончает защитный слой слизистых, из-за чего они хуже очищают дыхательные пути от пыли и микроорганизмов. Если нет температуры и слабости, причиной недомогания обычно служит именно низкая влажность.

Врач посоветовала поддерживать в комнатах влажность на уровне 40–50% с помощью увлажнителя и не превышать порог в 60%, чтобы избежать появления плесени. Комфортная температура в помещении составляет 20–22 градуса, а чрезмерный прогрев жилья только усиливает сухость.

Также специалист рекомендовала проветривать квартиру два–три раза в день по 5–10 минут, особенно перед сном.