Врач Авдеева объяснила, что аллергия не считается противопоказанием к вакцинации

Врач медицинской профилактики Сабина Авдеева рассказала «Краснодарским известиям» , что аллергические заболевания не являются препятствием для вакцинации.

Она подчеркнула, что большинству людей с аллергией прививки не просто разрешены, но и необходимы.

«Пищевая аллергия, реакция на пыльцу, шерсть животных, домашнюю пыль, атопический дерматит и бронхиальная астма, если болезнь удается держать под контролем, не считаются запретом для вакцинации», — отметила медик.

По ее словам, в доказательной медицине есть только одно абсолютное противопоказание — тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на прошлую дозу той же вакцины либо на один из ее компонентов.