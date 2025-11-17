Врач Авдеев сообщил, что снизить частоту и силу кашля может помочь кусочек горького шоколада

Кашель — частый спутник простуды, который может мешать нормальной жизни. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал KP.RU , как справиться с сухим изматывающим кашлем и какие средства могут помочь.

Врач отметил, что снизить частоту и силу кашля может помочь кусочек горького шоколада благодаря теобромину. Теплая вода с медом также может смягчить слизистую. Эффективны и леденцы, которые уменьшают раздражение дыхательных путей.

Специалист подчеркнул, что при сухом кашле стоит выбирать лекарства с периферическим механизмом действия. Они не только подавляют симптомы, но и устраняют причину раздражения.

Однако народные средства лишь временно облегчают состояние, но не заменяют полноценного лечения. Поэтому при длительном кашле лучше обратиться к терапевту или пульмонологу, а не заниматься самолечением.