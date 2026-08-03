Врач Атрахов отметил, что бутерброды с ветчиной и колбасой не могут считаться полезным завтраком

Эндокринолог Илья Атрахов из «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге рассказал, что многие привычные блюда для завтрака могут быть не так полезны, как кажется. Среди них — яичница с беконом, мюсли, тосты и ветчина, написала Lenta.ru .

По словам специалиста, такие популярные продукты, как покупные мюсли, хлопья и растворимые каши, содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Атрахов подчеркнул, что такие завтраки лучше дополнять свежими фруктами или овощами, добавило Ura.ru.

Врач также отметил, что бутерброды с ветчиной и колбасой не могут считаться полезными. По его мнению, они содержат много соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов. Все это может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Яичницу с беконом или сосисками, по словам эндокринолога, также не стоит употреблять на завтрак.

Кроме того, Атрахов предупредил, что свежевыжатые соки и смузи могут вызывать неприятные ощущения у некоторых людей, если пить их натощак. Это связано с их кислотностью и концентрацией фруктозы. Крепкий кофе на голодный желудок, по мнению врача, может негативно влиять на самочувствие и водный баланс. Свежая сдоба на завтрак, как отметил специалист, тоже может провоцировать ощущение тяжести.