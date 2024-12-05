Врач Атласова: лечение герпеса на губах специальными препаратами ускоряет исчезновение симптомов на 1-2 дня

Лечение герпеса на губах специальными препаратами, начатое в течение 48 часов с момента появления язвочек, ускоряет исчезновение симптомов на один-два дня. Об этом «Российской газете» рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Атласова.

Медик пояснила, что появление неприятных язвочек на коже или слизистых связано с тем, что иммунная защита ослабла. Обычно такое происходит, когда человек перенес какое-то инфекционное заболевание или переохладился, написал сайт kp.ru.

Людям, у которых герпес на губах появляется чаще раза в год, стоит проверить, насколько сбалансировано у них питание и нет ли дефицита витаминов и микроэлементов в организме, добавила Атласова.