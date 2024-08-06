Врач Атаманова: техника ограничения калорий помогает похудеть и снизить маркеры воспаления

Эндокринолог Юлия Атаманова рассказала о достоинствах техники ограничения калорий. У людей с лишними килограммами такой способ действительно демонстрировал хорошие результаты, отметила эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, при проблемах с весом методика помогает похудеть и улучшить различные показатели здоровья. Еще один плюс — снижение маркеров воспаления, связанных со старением организма.

Врач добавила, что использование техники при нормальном весе может привести к снижению мышечной массы.