Врач Атаманова рассказала о возможности восполнения витамина D солнечными ваннами

Для покрытия суточной потребности в витамине D необходимо 1000–2000 международных единиц. Достаточное количество витамина D вырабатывается кожей, если проводить на открытом воздухе около 15–20 минут без солнцезащитного крема. Однако, как рассказала KP.RU врач-эндокринолог Юлия Атаманова, есть одна проблема.

При УФ-индексе выше трех любое время нахождения на солнце без защиты считается опасным с точки зрения развития меланомы, самой агрессивной разновидности рака кожи, отметила она.

Эксперт добавила, что сложно получить достаточное количество витамина D и через питание. Например, чтобы достичь суточной нормы, необходимо употребить около 800 граммов дикого лосося.

Сейчас витамин D доступен в виде биологически активных добавок и лекарственных средств. Но прием витамина без контроля врача и анализа крови может привести к передозировке.