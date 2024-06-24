Врач Атаманова рассказала, что людям с ожирением обязательно следует проходить скрининг на сахарный диабет

Врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Юлия Атаманова в беседе с «Газетой.Ru» назвала три группы людей, которым нужно проходить скрининг на сахарный диабет второго типа.

По словам медика, в эти группы входят те, кто имеет индекс массы тела больше 25, женщины с гестационным сахарным диабетом в анамнезе и все, кто старше 35 лет. Не только ожирение и наследственность, но и возраст является фактором риска развития диабета второго типа.

В скрининг входят такие анализы, как определение уровня глюкозы натощак, пероральный глюкозотолерантный тест и анализ на гликированный гемоглобин. Иногда врачи используют специальные калькуляторы риска развития сахарного диабета, например FINDRISK или ADA, пояснила Атаманова.

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