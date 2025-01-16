Врач Атаманова: недостаток сна может привести к набору веса
Диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что недостаток сна может привести к увеличению массы тела. По ее словам, проблемы со сном вызывают гормональные изменения.
Из-за недосыпания, пояснила медик, уменьшается выработка лептина — гормона, регулирующего метаболизм. Одновременно увеличивается уровень грелина, стимулирующего аппетит, и кортизола, способствующего накоплению жировых отложений в области живота.
«Для предотвращения таких гормональных сдвигов необходимо спать по шесть-восемь часов в день», — отметила врач.
Атаманова также сравнила роль нормального сна в процессе похудения со значением правильного питания и регулярных физических нагрузок, добавил сайт KP.RU.